Preisgekrönter Cybersecurity CMO für Leitung der Bereiche Global Marketing, Public Relations und Sales Development von KnowBe4 vorgesehen

KnowBe4, der Anbieter der größten Plattform weltweit für Schulungen zu Security Awareness (Sicherheitsbewusstsein) und Phishing-Simulationen, gab heute die Ernennung von Cindy Zhou zum neuen Chief Marketing Officer bekannt. In dieser Schlüsselrolle wird Cindy Zhou für die Entwicklung der Bereiche Global Marketing und Public Relations sowie für die Sales Development Strategie verantwortlich zeichnen.

Cindy Zhou bringt ihre große Kompetenz mit einer mehr als zwanzigjährigen Erfahrung aufgrund des Aufbaus einflussreicher Vertriebsorganisationen, die qualifizierte Leads, einen starken Vertriebskanal, Branchenbewusstsein und Kundenloyalität erzeugen, in ihre neue Position ein. Sie verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, die das Wachstum und die Skalierung von Unternehmen sowohl als Führungskraft als auch Beraterin unterstützt. Als Champion for Women in den Bereichen Technologie und Cybersicherheit wurde Cindy Zhou im Jahr 2021 aufgefordert, Gründungsmitglied des Führungsnetzwerkes und Chief sowie Gastgeberin der Women in Security Roundtables zu werden. Im Jahr 2023 wurde sie zum dritten Mal zum DCA Live 2023 Star CMO ernannt und darüber hinaus in der letzten Woche als Top 101 B2B Marketing Influencer von CMO Huddles anerkannt.

"Wir sind hocherfreut, Cindy Zhou bei KnowBe4 als unseren neuen Chief Marketing Officer begrüßen zu dürfen", so Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Ihre umfassende Erfahrung und bemerkenswerten Errungenschaften im Bereich Cybersecurity Marketing lassen sie als ideale Kandidatin zur Leitung unserer Bereiche Global Marketing, Public Relations und Sales Development erscheinen. Ihre Leidenschaft für die Branche spiegelt das Bestreben von KnowBe4 für die Bereitstellung eines außergewöhnlichen Kundenerlebnisses mit innovativen Produkten wider, um die Kunden zu unterstützen, sich und ihre Organisationen besser schützen zu können. Wir sind äußerst zuversichtlich, dass uns die Kompetenz von Cindy Zhou helfen wird, unsere Position als Branchenführer zur Verbesserung der Sicherheitskultur bei Schulungen zu Security Awareness (Sicherheitsbewusstsein) und Phishing-Simulationen weiter zu stärken."

"Meine Entscheidung für den Eintritt in das Unternehmen KnowBe4 wurde durch zahlreiche Schlüsselfaktoren beeinflusst, darunter die Mission der Organisation und ihre preisgekrönte Unternehmenskultur. Am bedeutendsten sind ihre Mitarbeiter und das hervorragende Team mit dem ich nun zusammenarbeiten darf", so Cindy Zhou. "Ich freue mich auf die Nutzung meiner Erfahrungen im Bereich Cybersicherheit, um das Marketing, die Public Relations sowie die Sales Development Strategien von KnowBe4 zu fördern und Organisationen in die Lage zu versetzen, intelligentere Sicherheitsentscheidungen treffen zu können."

Um weitere Informationen über KnowBe4 einzuholen und offene Positionen einzusehen, klicken Sie bitte hier.

Über KnowBe4

KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Sicherheitsschulungen und Phishing-Simulationen, wird von mehr als 65.000 Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt. KnowBe4 wurde von Stu Sjouwerman, Fachmann für IT und Datensicherheit, gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, den menschlichen Aspekt von Sicherheitsmaßnahmen anzusprechen. Dazu schärft er das Bewusstsein mittels eines neuartigen Ansatzes zur Sensibilisierung bzgl. Ransomware, CEO-Betrug und anderen Taktiken des Social Engineering. Kevin Mitnick, ein international anerkannter Fachmann für Cybersicherheit und Chief Hacking Officer bei KnowBe4, trug ausgehend von seiner gut dokumentierten Taktik des Social Engineering zur Gestaltung der KnowBe4-Schulungen bei. Zehntausende von Unternehmen verlassen sich auf KnowBe4, um ihre Endverbraucher als letzte Verteidigungslinie zu mobilisieren und ihre Sicherheitskultur zu verbessern sowie das menschliche Risiko zu verringern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231107762664/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Kathy Wattman unter pr@knowbe4.com 727-474-9950.