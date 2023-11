Nach den Aufregungen in den vergangenen Wochen ist es um Siemens Energy zuletzt etwas ruhiger geworden. Dies dürfte sich in den kommenden Tagen wieder ändern. Am 15. November gibt es neue Zahlen der Gesellschaft, am 21. November steht ein Kapitalmarkttag auf der Agenda. Dort sollte es Informationen dazu geben, wie es bei der Problemtochter Gamesa weitergeht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...