DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea will für bis zu 400 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Der Erwerb erfolge im Zeitraum November 2023 bis Anfang 2025 über die Börse, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die so erhaltenen Aktien sollen ebenso wie die im Rahmen des Rückkaufprogramms 2021/22 gekauften Papiere eingezogen werden. Damals wurden Anteilscheine für 300 Millionen Euro erworben.

An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Der Aktienkurs von Gea legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um rund dreieinhalb Prozent zu./he/edh