FRANKFURT (Dow Jones)--Die Inflation im Euroraum ist trotz der Serie von Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) aus der Sicht von Bundesbankpräsident Joachim Nagel immer noch zu hoch. "Die Inflation wird während des gesamten Zeitraums der jüngsten vom EZB-Stab erstellten Projektion über dem Zielwert bleiben", sagte Nagel bei einer Rede vor der German-British Chamber of Industry & Commerce in London. Ein lebhaftes Lohnwachstum in Verbindung mit einem sinkenden Arbeitskräfteangebot werde den Druck aufrechterhalten.

"Es ist unbedingt notwendig, wachsam zu bleiben", betonte Nagel. "Wie wir wissen, brauchen geldpolitische Maßnahmen Zeit, bevor ihre volle Wirkung sichtbar wird." Die Aussichten seien mit großer Unsicherheit behaftet, und es bestehe nach wie vor das Risiko, dass die Inflationsaussichten höher ausfallen könnten als erwartet.

Der EZB-Rat werde weiterhin einen datenabhängigen Ansatz verfolgen. "Und er wird sich weiterhin von einem klaren Ziel leiten lassen", sagte Nagel. "Wir werden den geldpolitischen Zinssatz so lange wie nötig auf einem ausreichend hohen Niveau halten, um sicherzustellen, dass die Inflation auf 2 Prozent zurückkehrt."

