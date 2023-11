Die vergangene Woche war geprägt von allerlei Erholungen und mancher Optimist träumte schon von der großen Trendwende. Dazu sollte es bisher aber leider noch nicht kommen. Stattdessen wurde der Montag genutzt, um Gewinne mitzunehmen, noch bevor die meisten Einzeltitel auch nur in die Näher vergangener Kursstände gekommen wären.Siemens Energy (DE000ENER6Y0) etwa musste nach einer kurzen Annäherung an die 10-Euro-Linie im frühen Handel letztlich Abschläge von 1,7 Prozent verkraften und per Handelsschluss pendelte der Kurs sich bei ...

