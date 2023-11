New York (ots/PRNewswire) -Es ist wieder diese besondere Zeit des Jahres, und LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem Ziel, Menschen zu inspirieren, ein spektakuläres, nachhaltiges Leben zu führen, startet pünktlich zur Feiertagszeit seinen Black Friday Sale.Vom 04. bis 24. November bietet LILYSILK im Rahmen des Black Friday Sale mehrere Sonderangebote an, darunter:- Kaufen Sie ein Produkt und Sie erhalten 25 % Rabatt auf ein weiteres beliebiges Produkt auf der offiziellen LILYSILK (https://www.lilysilk.com/us/?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=bfd231107) -Website.- Ein Rabatt von 15 % auf Bestellungen über 300 $ *- Ein Rabatt von 20 % auf Bestellungen über 600 $ *- Ein Blitzverkauf mit Rabatten von 30 % auf ausgewählte Produkte.- Eine kostenlose Seidenaugenmaske beim Kauf von zwei oder mehr Seidenkissenbezügen.* (Auf der US-Website. In anderen Märkten können die Rabatte abweichen)Hinweis: Alle oben genannten Informationen beziehen sich auf die aktuelle LILYSILK-Website.Zusätzlich zu diesen tollen Angeboten und Rabatten stellt LILYSILK seinen Einkaufsführer 2023 vor, der die Kunden dazu ermutigen soll, in dieser Weihnachtszeit klüger und umweltbewusster einzukaufen. In dem Leitfaden gibt die Marke Tipps, wie Kunden Luxusmode mit Nachhaltigkeit in Einklang bringen können. Er hebt auch die wichtigsten Produkte hervor, die diese Markenphilosophie verkörpern.1. Durch die Investition in hochwertige Produkte, die sich zu verschiedenen Looks stylen lassen, können Sie eine zeitlose Garderobe zusammenstellen. LILYSILK verwendet für seine Kollektionen nur die besten Materialien:- Güteklasse 6A natürliche Maulbeerseide für alle Seidenkleidungsstücke, bekannt als "König der Seide", gesehen im SOS Silk Shirt (https://www.lilysilk.com/us/lilysilk-sos-shirt.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=bfd231107) und Amalfi Stripe Silk Shirt (https://www.lilysilk.com/us/the-scarlet-shirt.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=bfd231107)- Merino Wool, bekannt als "Soft Gold", gesehen im Ultrafein Merino Wool Crewneck Sweater (https://www.lilysilk.com/us/ultrafein-merino-wool-crewneck-sweater.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=bfd231107)2. Wählen Sie nachhaltige Produkte, die weniger Auswirkungen auf die Umwelt haben und zum Schutz des Planeten beitragen. Die meisten Produkte sind OEKO-TEX-zertifiziert und können über TerraCry® recycelt werden. Darüber hinaus hat LILYSILK kürzlich seine GOTS-Certified Organic Silk-Kollektion (https://www.lilysilk.com/us/gots.html?utm_source=prnewswire&utm_medium=news&utm_campaign=bfd231107) erweitert, bei der alle Produkte frei von Schadstoffen sind."Wir freuen uns sehr, unseren größten Verkauf des Jahres bekanntgeben zu können", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. "Dieses Jahr bieten wir nicht nur unglaubliche Preisnachlässe, sondern ermutigen unsere Kunden auch, umweltbewusst einzukaufen. Als eine Marke, die sich sowohl dem Luxus als auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat, erkennen wir, wie wichtig es ist, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Wir laden Sie alle ein, sich uns anzuschließen, und mit jedem Kauf etwas zu bewirken."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2268535/Black_Friday_Bonanza_LILYSILK_Launches_Huge_Holiday_Sale_Event.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/black-friday-bonanza-lilysilk-startet-riesigen-feiertagsverkauf-301980754.htmlPressekontakt:Sherry Zhang,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5643724