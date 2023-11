Zugegeben: Der Jahreschart von Nexus sieht jetzt nicht sonderlich prickelnd aus und auch auf Sicht von zwei Jahren kann der Anteilschein des im Bereich Krankenhaus-Software tätigen Unternehmenn nicht punkten. Dass Nexus ein qualitativ hochwertiges Unternehmen ist, zeigt sich aber spätestens mit Blick auf den langfristigen Chart seit 2019. Doch auch kurzfristig tut sich was. So ... The post Nexus: Viel Dynamik im Markt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...