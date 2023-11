Aktien rund um Erneuerbare Energien haben schwierige Wochen hinter sich. Doch ergeben sich in solchen Marktphasen immer wieder spannende Kaufgelegenheiten. So stehen bei Plug Power morgen die Quartalszahlen an. Kann damit der Ausbruch aus dem Abwärtstrend erfolgen? Der Kauf der Almonty Aktie kann sich schon bald auszahlen. Analysten erwarten, dass der Wolfram-Produzent ab 2024 seine Umsätze und Gewinne massiv steigern wird. Bei JinkoSolar haben die Quartalszahlen überzeugt. Aber die Hiobsbotschaften von SolarEdge und Co. drücken auf die Stimmung in der Branche.

