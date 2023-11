The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.11.2023ISIN NameFI4000561584 FINNAIR OYJ -ANR-DE000DK0B7V7 DEKABANK DGZ IHS.S.7323DE000HSH5YV7 HCOB ZS 15 16/23DE000HSH4M73 HCOB HPF 13/23DE000HVB2WR7 UC-HVB 18/23 DLDE000DK0BMY5 DEKABANK DGZ IHS.S.6917SK4120011636 SLOWAKEI 20016 ZO 230XS0852107266 EIB EUR. INV.BK 12/23 MTNXS0992293901 SOLVAY FIN. 13/UND. FLRXS1135309794 BAYER CAP.CORP. 14/23 MTNDE000DG4UDL9 DZ BANK IS.A839DE000LB1QDD5 LBBW STUFENZINS 18/23US822582BZ43 SHELL INTL FIN. 18/23US822582CA82 SHELL INTL FIN. 18/23 FLRDE0001040947 BAD.-WUERTT.LSA 13/23R120AU3CB0215796 AUSTRALIAN POST 2023USU9273ACG86 VOLKSW.GRP AM. 18/23 REGSSE0004869071 SWEDEN 12-23 1057US110122DT20 BRIST.MYERS 20/23DE000A2TST99 KATJES INT. IHS 19/24XS2078247983 KAISA GR.HLD 19/23DE000LB13SV1 LBBW FESTZINS NH 20/23AU3CB0272128 BNG BK 20/23XS2406913884 HIGHLAND HOL 21/23