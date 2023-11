The following instruments on XETRA do have their first trading 08.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.11.2023Aktien1 KYG9482E1008 Gogox Holdings Ltd.2 US1537661001 Central Japan Railway Co. ADR3 HK0000552189 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust4 US0379881024 Applied UV Inc.Anleihen1 XS2716887844 Bulgarien, Republik2 US26444HAQ48 Duke Energy Florida LLC3 US26444HAR21 Duke Energy Florida LLC4 US29250NBY04 Enbridge Inc.5 US404280EC98 HSBC Holdings PLC6 XS2715285230 Israel, Staat7 FR001400LZO4 Suez S.A.8 DE000A352BT3 Deutsche Bank AG9 US91282CJD48 United States of America10 US010392GB89 Alabama Power Co.11 FR001400LZI6 BNP Paribas S.A.12 FR001400LY92 Danone S.A.13 US29250NBZ78 Enbridge Inc.14 US29250NBX21 Enbridge Inc.15 US29250NBW48 Enbridge Inc.16 AT0000A38H91 Erste Group Bank AG17 XS2717292788 OP-Asuntoluottopankki Oyj18 US694308KP16 Pacific Gas & Electric Company19 XS2640859265 Pension Insurance Corporation PLC20 XS2596082102 Saltaire Finance PLC21 US87612GAF81 Targa Resources Corp.22 US87612GAE17 Targa Resources Corp.23 XS2716887760 Bulgarien, Republik24 XS2717291970 JPMorgan Chase & Co.