BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL Group rechnet nicht mehr damit, zur Mitte des Jahrzehnts operativ ähnlich viel zu verdienen wie im Rekordjahr 2022. Für 2025 erwartet das Management nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwischen 7 und 8 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch in Bonn anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen mit. Analysten waren bereits zuvor etwas pessimistischer und hatten 7,4 Milliarden Euro auf dem Zettel. Das Management rechnete bislang für die Mitte des Jahrzehnts mit über 8 Milliarden operativem Gewinn, womit der Logistikkonzern potenziell wieder an das Rekordniveau aus 2022 herangekommen wäre. Vergangenes Jahr hatten die Bonner über 8,4 Milliarden Euro verdient. Am Mittwoch senkte das Dax -Unternehmen auch das obere Ende seiner avisierten Zielspanne für den operativen Gewinn für das laufende Jahr./lew/jha/