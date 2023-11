Chinesische Autobauer wie BYD und SAIC werden nach Einschätzung des Autoexperten Werner Olle bald dem Beispiel Teslas folgen und Werke in Europa bauen. Bei der Wahl des Standorts für eine neue Autofabrik habe Deutschland sehr gute Chancen, sagte der Forscher des Chemnitz Automotive Institutes der Deutschen Presse-Agentur. Zwar seien die Energiekosten in der Bundesrepublik hoch. "Wichtigstes Kriterium ist aber die hohe Automobilkompetenz." Dazu gehöre das enge Netz an Zulieferern und das Potenzial ...

