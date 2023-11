DJ Commerzbank will Gewinn bis 2027 auf 3,4 Milliarden Euro steigern

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will ihre Rendite und den Gewinn bis 2027 deutlich steigern. Wie die Bank im Rahmen ihres "Strategie-Update" mitteilte, strebt sie eine Eigenkapitalrendite von über 11 Prozent und einen Nettogewinn von rund 3,4 Milliarden Euro an. Damit würde sie ihre Kapitalkosten verdienen. Die Ertragsbasis will die Bank vor allem mit höheren Provisionen erweitern, während beim Zinsüberschuss nur ein moderates Wachstum angepeilt wird.

Die Bank bestätigte, dass für die Jahre 2025 bis 2027 eine Ausschüttungsquote von mehr als 50 Prozent des Konzernergebnisses angestrebt wird.

Die Kosten sollen im Verhältnis zu den Einnahmen weiter sinken. Die Aufwand-Ertrags-Relation soll bis 2027 auf 55 Prozent sinken. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag 55 Cent aufwenden müsste.

Vorstandschef Manfred Knof hatte kurz nach seinem Amtsantritt Anfang 2021 einen tiefgreifenden Umbau eingeleitet, der mit einem massiven Stellenabbau und einer Ausdünnung des Filialnetzes einherging. Die bisherige "Strategie 2024" sieht ein Renditeziel von 7,3 Prozent vor, welches voraussichtlich bereits 2023 erreicht wird.

