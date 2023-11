Der amerikanische Baukonzern D.R. Horton Inc. (ISIN: US23331A1097, NYSE: DHI) zahlt am 28. November 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre (Record date ist der 21. November 2023), wie am Dienstag berichtet wurde. Im Vergleich zum Vorquartal (0,25 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 20 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden insgesamt 1,20 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...