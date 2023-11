EQS-News: Hawesko Holding SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Hawesko-Konzern erzielt im dritten Quartal operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau



08.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 8. November 2023. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat heute ihre Quartalsmitteilung per 30. September 2023 veröffentlicht. Mit einem Umsatz von € 143 Mio. (Vorjahr: € 148 Mio.) und einem adj. EBIT von € 5,3 Mio. (Vorjahr: € 5,3 Mio.) zeigen konsequente Kostenreduzierungen in einem schwierigen Marktumfeld im dritten Quartal 2023 Wirkung.



Zum Ende des dritten Quartals ist die Inflation zwar im Vergleich zu den Vormonaten abgeflacht, aber die Konsumlaune ist weiter belastet und die deutsche Wirtschaft insgesamt in eine Rezession gerutscht. Die daraus resultierende Kaufzurückhaltung im Onlinehandel konnte durch leichtes Wachstum im Retail-Segment und eine positive Entwicklung in der Gastronomie (B2B-Segment) nicht kompensiert werden. Im dritten Quartal 2023 liegt somit der Umsatz drei Prozent unter dem Vorjahr. Für den Zeitraum Januar bis September liegt der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres.



Vorstand und Geschäftsführung haben infolge der Umsatzentwicklung weiterhin mit konsequenten Kostenreduzierungen in den Bereichen Marketing, Logistik und der Verwaltung reagiert und - wo möglich - die Rohmargen angepasst. Dadurch konnte im dritten Quartal das operative Ergebnis trotz Umsatzrückgang und Inflation konstant gehalten werden. Für den Zeitraum Januar bis September ergibt sich ein operatives Ergebnis von € 18,6 Mio. (Vorjahr: € 20,6 Mio.). Aufgrund der ergriffenen Maßnahmen zur Reduzierung des Bestandsniveaus konnte der operative Cashflow im 9-Monatsvergleich weiter verbessert werden und liegt nun 30 Prozent über dem Vorjahresniveau.



Der konjunkturell bedingt langsamere Turnaround der österreichischen Tochtergesellschaft WEIN&CO sowie das anhaltend hohe Zinsniveau machen im dritten Quartal zudem eine außerordentliche Goodwill-Abschreibung notwendig.



Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand der Hawesko-Gruppe anhaltend herausfordernde Marktbedingungen und passte kürzlich die Prognose an. Für das vierte Quartal wird nun von Umsätzen und einem EBIT auf Vorjahresniveau ausgegangen. Insgesamt rechnet der Vorstand für 2023 mit einer Umsatzentwicklung bis minus drei Prozent und einem operativen Ergebnis von € 32 bis € 35 Mio. # # # Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko-Konzern in den Segmenten Retail (Jacques' und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.300 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Herausgeber: Hawesko Holding SE

Elbkaihaus

Große Elbstraße 145 d

Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Tel. (040) 30 39 21 00 Fax (040) 30 39 21 05 E-Mail: ir@hawesko-holding.com



