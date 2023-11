EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

JDC wächst im dritten Quartal wieder zweistellig



08.11.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JDC wächst im dritten Quartal wieder zweistellig Die Umsatzerlöse stiegen im dritten Quartal 2023 um 10,0 Prozent auf 38,3 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 6,1 Prozent auf 122,9 Mio. EUR; Das Advisortech Geschäft entwickelt sich weiter stark.

Das EBITDA verdoppelte sich im dritten Quartal auf 1,6 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten 2023 stieg das EBITDA um 8,2 Prozent auf 6,7 Mio. EUR.

Die 20 Mio. Euro Anleihe der JDC Group Tochter Jung, DMS & Cie. Pool GmbH 2023/2028 wurde erfolgreich platziert Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) konnte im dritten Quartal erstmals wieder um einen zweistelligen Prozentsatz wachsen, dabei das Quartals-EBITDA verdoppeln und damit in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal trotz der spürbaren Kaufzurückhaltung der Kunden und historisch tiefem Verbrauchervertrauen um 10,0 Prozent auf 38,3 Mio. EUR nach 34,8 Mio. im Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten 2023 stieg der Umsatz in Summe um 6,1 Prozent auf 122,9 Mio. EUR (9M 2022: 115,8 Mio. EUR). Der Geschäftsbereich Advisortech steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 9,6 Prozent auf 33,4 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten 2023 stieg der Umsatz um 10,7 Prozent auf 108,4 Mio. EUR. Der Geschäftsbereich Advisory leidet weiter unter dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Der Umsatz verringerte sich im dritten Quartal 2023 um rund 7 Prozent auf 7,7 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten sank der Umsatz um 10,7 Prozent auf 23,6 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr auf 1.628 TEUR (Q3 2022: 814) verdoppelt. In den ersten neun Monaten 2023 verbesserte sich das EBITDA um 8,2 Prozent auf 6.715 TEUR (9M 2022: 6.206 TEUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) konnte im dritten Quartal mit 168 TEUR statt -656 TEUR deutlich gesteigert werden. In den ersten neun Monaten 2023 verbesserte es sich auf 2.508 TEUR und damit um knapp 44 Prozent (9M 2022: 1.743 TEUR). Und auch operativ entwickelt sich die JDC Group weiter positiv, wie der Abschluss wichtiger Kooperationsverträge im Sparkassensektor, die erfolgreiche Platzierung der eigenen Aktien aus den Aktienrückkaufprogrammen an den Provinzial Konzern und die erfolgreiche Umfinanzierung der 2019/2024 Unternehmensanleihe der Tochter Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zeigen. "Wir freuen uns darüber, dass wir im dritten Quartal wieder um einen zweistelligen Prozentsatz wachsen konnten. JDC wächst also nicht nur, sondern auch unser Wachstum wächst", kommentiert Ralph Konrad, CFO/COO der JDC Group die Neunmonatszahlen und ergänzt: "Die sehr positive Entwicklung unseres Versicherungsgeschäftes mit einem Wachstum von rund 22 Prozent kann das weiter herausfordernde Investment- und Finanzierungsgeschäft immer mehr überkompensieren, womit sich auch die Geschäftsentwicklung im Advisory Bereich zunehmend verbessert. In diesem Jahr rechnen wir zudem wieder mit einem guten Jahresendgeschäft". "Das Geschäft mit Sparkassen hat im dritten Quartal erstmals spürbar zur Geschäftsentwicklung beigetragen. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir mit dem Provinzial Konzern einen weiteren Großaktionär aus dem Sparkassen-Sektor", freut sich Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG, über die jüngsten Entwicklungen. "Aufgrund der uns durch den Verkauf der eigenen Aktien aus den erfolgreichen Aktienrückkaufprogrammen zugeflossenen Liquidität konnten wir das Volumen der Anleihe 2019/2024 bei unserer Emission der neuen Anleihe 2023/2028 auf 20 Millionen Euro reduzieren, was unsere Eigenkaptalquote weiter verbessert. Die Finanzierung der JDC Group ist durch diese beiden Transaktionen langfristig gesichert, Mit dem Verlauf der letzten Monate sind wir daher äußerst zufrieden!"

Die wesentlichen Kennzahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2023 stellen sich wie folgt dar: Überblick Veränderungen Veränderungen Q3 - 2023 Q3- 2022 zum Vorjahr 9M 2023 9M 2022 zum Vorjahr TEUR TEUR in % TEUR TEUR in % Umsatzerlöse 38.303 34.835 10,0% 122.914 115.828 6,1% - davon Advisortech 33.441 30.518 9,6% 108.446 97.977 10,7% - davon Advisory 7.716 8.326 -7,3% 23.638 26.467 -10,7% - davon Holding/Konsolidierung -2.853 -4.009 28,8% -9.169 -8.616 -6,4% EBITDA 1.628 814 >100% 6.715 6.206 8,2% EBIT 168 -656 >100% 2.508 1.743 43,9% EBT -243 -1.088 77,7% 1.413 566 >100% Konzernergebnis -359 -1.127 68,1% 1.267 456 >100%

Aufgrund der sehr guten Entwicklung des Bereichs Advisortech bestätigen wir die ursprüngliche Guidance für das Jahr 2023 mit einem Umsatz von 175 bis 190 Mio. EUR und einem EBITDA von 11,5 bis 13 Mio. EUR. Durch das schwache wirtschaftliche Umfeld und die Tatsache, dass wir aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Inhaberkontrollverfahren für den Erwerb der der Top Ten Gruppe in Österreich noch keine Umsätze und Ergebnisse konsolidieren konnten, rechnen wir mit Umsätzen und Ergebnissen am unteren Rand der Guidance. Aufgrund der aktuellen Kaufzurückhaltung der Kunden in Deutschland und Österreich in Verbindung mit dem Ukraine-Krieg sowie der aktuellen Nahostkrise ist derzeit nicht klar abzusehen, wie stark das typische Jahresendgeschäft beim Verkauf von Finanzprodukten im Jahr 2023 tatsächlich ausfallen wird. Den Aktionärsbrief für das Q3 2023 und weitere Informationen zur JDC Group AG finden Sie unter www.jdcgroup.de. Unter dem folgenden Link können sich interessierte Investoren zu dem heute um 14:00 Uhr stattfindenden Earnings Call der JDC Group anmelden und teilnehmen:

Montega: JDC Group AG - Earnings Call Q3 2023

Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,6 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von über 1 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier, Ralph Konrad und Marcus Rex, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.





Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de



08.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com