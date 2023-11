Die Aktien von eBay (WKN:916529) sind am Dienstag im nachbörslichen US-Handel um -6,6% auf 38,05 US$ abgestürzt. Was reißt den Titel so deutlich nach unten und wie sollten Anleger darauf reagieren? eBay vorgestellt eBay ist ein US-Unternehmen, das einen der größten Online-Marktplätze weltweit betreibt. Es wurde am 3. September 1995 von Pierre Omidyar in San José unter dem Namen AuctionWeb gegründet. Auch in Europa, etwa in Deutschland, der Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...