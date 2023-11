Der Herbst ist auch in diesem Jahr eine emissionsstarke Zeit am KMU-Anleihemarkt. Nachdem im Oktober schon einige neue Bonds auf den Markt gekommen sind, setzt sich dies im November fort. Auffallend bleibt weiterhin, dass Kapitalmarkt erfahrene Unternehmen neben der Neuzeichnung auf Umtauschmöglichkeiten setzen und die Zinskupons weiterhin hoch bleiben. Die Emissionsvolumina der aktuellen Anleihe-Angebote liegen zwischen 10 Mio. Euro und 60 Mio. Euro, die Kupons in Bereichen zwischen 7,25% p.a. und 11,5% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...