DJ Fresenius verkauft Kinderwunschklinikgruppe Eugin

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius verkauft die Eugin-Gruppe für bis zu 500 Millionen Euro einschließlich Meilenstein-Zahlungen an IVI RMA, ein Portfoliounternehmen von KKR. "Die Entscheidung, Eugin zu veräußern, haben wir sorgfältig abgewogen und sind überzeugt, dass sie im besten Interesse aller Beteiligten ist. So können wir unsere Anstrengungen in unseren Kerngeschäftsfeldern weiter priorisieren und verstärken...", sagte Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius.

Eugin ist ein Anbieter von Fruchtbarkeits- und Reproduktionsdienstleistungen. Im Jahr 2022 erzielte Eugin einen Umsatz von 227 Millionen Euro. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen soll der Abschluss der Transaktion voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen.

November 08, 2023

