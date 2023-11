DJ Bayer prüft Trennung von Agrar- oder Gesundheitssparte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Bayer-Chef Bill Anderson hat die von Investoren erwarteten harten Einschnitte für den von schwachen Zahlen geplagten Bayer-Konzern in Aussicht gestellt. Zu den untersuchten Optionen gehören auch die Trennung von der Agrarsparte Crop Science oder von der Gesundheitssparte Consumer Health, sagte er bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal. Ein Expertenteam mit externen Finanzberatern spiele alle Optionen durch, Ergebnisse sollen auf einem Kapitalmarkttag im März vorgestellt werden.

Denkbar sei auch, den Konzern in seiner jetzigen Form mit drei Sparten zu erhalten. Vom Tisch sei allerdings die Option, Bayer gleichzeitig in drei Teile aufzuteilen. "Eine Aufspaltung in drei Unternehmen würde einen zweistufigen Prozess erfordern", sagte der neue Konzernchef.

"Wir sind mit unserer Performance in diesem Jahr nicht zufrieden. Fast 50 Milliarden Euro Umsatz, aber null Cashflow - das ist einfach nicht akzeptabel", sagte Anderson. Er wolle alles ausrichten auf die Bayer-Mission "Health for all, hunger for none" sowie Innovationen und wirtschaftliche Performance. "Wir werden Bayer so umgestalten, dass wir uns nur noch auf das konzentrieren, was für unsere Mission wesentlich ist - und von allem anderen befreien wir uns."

Anderson kündigte an, dass bie Ende 2024 mehrere Führungsebenen gestrichen würden. Dabei werde die Belegschaft erheblich reduziert werden.

