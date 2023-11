DJ Autovermieter Sixt setzt Wachstumskurs fort

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autovermieter Sixt hat im dritten Quartal 2023 seinen Wachstumskurs fortgesetzt und abermals einen Rekordumsatz im Quartal erreicht. Höhere Kosten und Investitionen drückten aber den Gewinn. Den Ausblick für das Gesamtjahr konkretisierte Sixt.

In den drei Monaten verzeichnete das Unternehmen mit einem Konzernumsatz von 1,13 Milliarden Euro ein Plus von 13,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Corporate EBITDA reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Prozent auf 294 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern ging um 12,8 Prozent auf 246,9 Millionen Euro zurück. Nach Steuern verdiente das Unternehmen 183 (Vorjahr: 201) Millionen Euro. Der Umsatz lag im Quartal über den Konsenserwartungen der Analysten von 1,12 Milliarden Euro, das Ergebnis vor Steuern übertraf ebenfalls die Analystenschätzung 242 Millionen Euro.

"Mit unserem Rekordumsatz im dritten Quartal sowie unserer Geschäftsentwicklung insgesamt sind wir sehr zufrieden. Das gilt insbesondere vor dem Hintergrund des makro-ökonomischen und politischen Marktumfeldes", sagte Finanzvorstand Kai Andrejewski. "Für das Gesamtjahr befinden wir uns weiterhin auf Kurs. In unserem Ergebnis macht sich, neben anhaltend hohen Wachstumsinvestitionen und höheren Zinskosten, auch die gestiegene Kostenbasis für Elektromobilität bemerkbar."

Für das vierte Quartal 2023 erwartet Sixt trotz des schwierigen Marktumfelds ein stärkeres Ergebnis als in Vorjahresquartal, das von den umfangreichen Investitionen für den Start der großen US-Markenkampagne geprägt war. Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023 nunmehr einen Konzernumsatz von rund 3,6 Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Steuern zwischen 460 und 500 Millionen Euro. Zuvor hatte der Konzern für das Gesamtjahr einen "erheblichen Anstieg des Konzernumsatzes" zum Vorjahr von 3,07 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Beim Ergebnis vor Steuern rechnete Sixt mit einem Wert in der Bandbreite zwischen 430 Millionen und 550 Millionen Euro.

