Breaking News: NuGen Medical startet jetzt durch

Während des Betatests bewältigte die Website erfolgreich einen monatlichen Anstieg des organischen Traffics um 30 %, der durch ein virales Video auf TikTok verursacht wurde, das innerhalb von 24 Stunden über 730.000 Aufrufe erzielte..

Die nahtlose Integration von Abonnements und Einzelkäufen sorgt für eine stabile und vorhersehbare Einnahmequelle.insujet.com wurde mit Weitsicht entwickelt, um den Umsatz zu steigern und das Geschäft über mehrere Sprachen und geografische Standorte hinweg auszubauen. Wir sind bereit, bezahlte Traffic-Kampagnen einzuführen, um das Wachstum wiederkehrender Abonnementeinnahmen zu beschleunigen und gleichzeitig die Benutzererfahrung zu optimieren, um ein individuelleres Erlebnis zu schaffen, das auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist.

News-Fazit:

Die neue Verkaufsplattform (insujet.com), die seit gestern Abend live ist, ist hoch professionell aufgebaut und bietet auf den ersten Blick alle nötigen Informationen, die man braucht, um sich für einen Kauf zu entscheiden.

Nun kann die B2C-Vermarktung starten! Dass dies über alle Maßen gut funktionieren kann, sieht man am angeführten Beispiel einer TikTok-Testkampagne eines "Diabetiker-Influencers".

Damit man mit der Vermarktung viral geht, hat man zwei bekannte und gleichermaßen erfolgreiche Agenturen beauftragt:

Porter Media ist eine Wachstumsmarketingagentur, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, um Direct-to-Consumer-Marken im sieben- bis neunstelligen Bereich wachsen zu lassen.

Dsrupt Media Inc. ist ein ganzheitliches Direct-to-Consumer-Wachstumsmarketingunternehmen und produzierte über 20 Werbespots für einige der führenden E-Commerce-Unternehmen der Welt. In den letzten anderthalb Jahren hat DSRUPT dazu beigetragen, seinen Partnern einen Umsatz von über 85.000.000 US-Dollar und über 450 Millionen Aufrufe ihrer Kampagnen zu verschaffen.



Auch die interessierten Marktbeobachter sollten in der Lage sein, diese News als Startschuss für eine potentielle Umsatzlawine zu sehen. Vermehrte Zukäufe könnten den bereits erkennbaren Umkehrtrend des Kurses verstärken, sodass ein Kursplus von 30% (…und mehr) durchaus plausibel erscheint. Meinung Redaktion

Die Fakten:

Rund 26 Mio. CAD beträgt der Börsenwert von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*. - Im Auftragsbuch steht aber jetzt schon über das Siebenfache an Wert! Diese Diskrepanz könnte eine der größten Chancen im Smallcap-Sektor darstellen. Die Insulet Corp. (NASDAQ: PODD), einer "Diabetiker-Aktie", wie auch NuGen eine ist, handelt bei einem KGV von über 148! Diesen Maßstab angelegt, müsste die Bewertung von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)*, wenn man die Bruttomarge von rund 70% in Betracht zieht, bei einem Vielfachen des Status Quo liegen!

Anwender, Ärzte und auch erste Krankenkassen sind von den Vorteilen des InsuJets begeistert und überzeugt:

Rebecca aus Spanien über den InsuJet: "Der InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber der InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile!"

Die Zielgruppe muss im Prinzip jetzt nur erfahren, dass es den InsuJet gibt. - Und dies scheint nun der Fall zu sein:

Zusammenfassend kann man sagen, dass NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* nicht nur aus Jemen, Mexiko und in Rumänien erste Großbestellungen erhalten bzw. abgewickelt hat. Der jüngste Vertrag, den man abgeschlossen hat ist mit 204 Mio. CAD (5 Jahre) beziffert - allein für Frankreich, Spanien, Brasilien und Kanada. Im Vereinigten Königreich gewann ein renommiertes Unternehmen als Großhändler und Logistiker und schaffte es, dass der InsuJet in den Katalog der bezahlten Leistungen des National Health Services (NHS - gleichzusetzen mit einer staatlichen Krankenkasse) aufgenommen wurde, sodass alle Typ-1-Diabetiker, die ihn wollen, diesen in Zukunft auch kostenlos erhalten können.

1. Produktionskapazität:

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass man im Werk in China über ausreichende Produktionskapazitäten und Lagerbestände verfügt, um die erwartete Produktverkaufsnachfrage im Jahr 2024 zu decken.

Das Vorbild: +13.000% im Diabetes-Sektor

Der Grund, warum die Aktie von Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) mehr als 13.000% zulegen konnte, ist eine revolutionäre Diabetiker-Technologie, der Omnipod®, dessen Kosten mittlerweile auch von vielen Krankenkassen übernommen wird. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* ist nun drauf und dran, möglicherweise in diesen großen Fußstapfen zu wandeln. Durch seinen in mehr als 40 Ländern zugelassenen "InsuJet", der eine schmerzfreie (weil nadellose) Insulinzufuhr ermöglicht, hat man gute Karten, dies zu realisieren. Eine erste riesige nationale "Krankenkasse", das NHS UK, ist schon an Bord!