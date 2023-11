Mit der Uber-Aktie (WKN: A2PHHG) ging es am Dienstag überraschend auf ein neues Jahreshoch, obwohl die Quartalszahlen des Unternehmens eigentlich ganz anders ausfielen als erwartet. Was genau wurde hier gemeldet? Und worauf müssen sich Anleger jetzt einstellen? Uber vorgestellt Uber ist ein US-Konzern mit zwei ungefähr gleich großen Segmenten: das Fahrten-Business und der Lieferdienst Eats. Via der weltweiten Plattform vermittelt Uber Fahrtdienste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...