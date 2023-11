Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die CNB am vergangenen Donnerstag den Leitzins unverändert beließ, legte die Tschechische Krone (CZK) leicht zu, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es sei eine logische Reaktion wie aus einem Lehrbuch gewesen. Selbst am Montag konnten wir EUR/CZK-Kurse tief unter 24,400 sehen, so Oberbank. Allerdings notiere EUR/CZK auf dem Devisenmarkt aktuell wieder bei etwa 24,650. Was könnte die Ursache sein? Zunächst einmal der Ausblick auf die erste Zinssenkung, die voraussichtlich am 21. Dezember erfolgen werde. Und das hänge eng mit dem zweiten Grund zusammen - der tschechischen Wirtschaft gehe es überhaupt nicht gut, wie die neuesten Zahlen zum BIP und Einzelhandel zeigen würden. ...

