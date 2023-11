Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der überraschend deutliche Rückgang der deutschen Industrieproduktion hat auf die schwierige konjunkturelle Lage aufmerksam gemacht und die Zinserwartungen tendenziell gedämpft, so die Analysten der Helaba.Entsprechend sei es am Rentenmarkt zu einer Erholung gekommen. Der Euro habe sich weiter abgeschwächt und der deutsche Aktienmarkt habe nach einem von Zurückhaltung geprägten Handelstag leicht im Plus geschlossen. ...

