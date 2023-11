München (ots) -- Estefanias Überraschungsbesuch in Ilica- Harald feiert seinen 63. Geburtstag und Estefania gibt ihr erstes Konzert in der Türkei- Am Mittwoch, den 08. November 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIDer große Tag rückt näher, doch bevor Silvias erster eigener Laden in Ilica eröffnet werden kann, gibt es noch einiges zu tun. Estefania möchte ihre Mutter unterstützen und reist heimlich zur Eröffnungsfeier in die Türkei. Und es gibt noch mehr zu feiern: Harald wird zum Geburtstag von Servet und Tim mit einer Party der besonderen Art überrascht. Die schwangere Sarafina macht sich hingegen Gedanken über den Geburtstermin ihres Babys. Das Trauma der Frühgeburt ihrer Zwillinge sitzt tief. Estefania gibt in der Bar, in der Ali arbeitet, ein Konzert. "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ist am Mittwoch, den 08. November um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI zu sehen.Einen Tag vor Eröffnung des Ladens in der Türkei müssen noch einige Dinge erledigt werden. Hilfe bekommen Silvia und Harald von ihren Freunden Tascin und Ina sowie Peter, Tim, Ali und Servet. Zeitgleich sitzt Estefania im Flugzeug in die Türkei, sie plant einen Überraschungsbesuch. Silvia traut ihren Augen kaum, als ihre Tochter die Familie beim Zusammensein auf der Terrasse überrascht. Auch Estefanias Freund Ali freut sich über ihren Besuch. Damit ordentlich Besucher zur Eröffnung kommen, hat Silvia die Idee, einen überlebensgroßen Weihnachtsmann vor die Boutique zu stellen. Zunächst herrscht Skepsis über die Idee, es ist Juni und Weihnachten noch weit entfernt, aber was Silvia sagt, wird gemacht. Estefania gibt vor der Eröffnung ein Konzert, um noch mehr Kunden anzuwerben. Mit Erfolg: Schon in der ersten Stunde kommen einige Besucher und Fans.Harald feiert seinen 63. Geburtstag. Er wird sowohl von Silvia und Cataleya, als auch von Servet und Tim mit einer "Spritzparty" der besonderen Art überrascht. Noch am selben Abend steht ein "Meet & Greet" mit Fans in der neuen Boutique an und Silvia ist ganz überwältigt vom Andrang der Fans.Sarafina ist in der 34. Schwangerschaftswoche. Sie möchte ihr drittes Kind in der Türkei zur Welt bringen. Zu einem Vorsorgetermin im Krankenhaus wird sie von Ehemann Peter und Bald-Schwager Servet, der als Übersetzer dient, begleitet. Sie plant den Kaiserschnitttermin für den 23. Juli, der errechnete Geburtstermin der Zwillinge. Emory und Casey erblickten zwei Jahre zuvor zehn Wochen zu früh das Licht der Welt - ihr Entbindungstermin wäre der 23. Juli 2021 gewesen. Das Datum soll Sarafina und ihrer Tochter Glück bringen.Estefania wird ein Konzert in der Bar geben, in der ihr Freund Ali arbeitet, wird ihm der Auftritt gefallen?Die Sendung wird von Yellowstone Productions GmbH produziert."Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" am Mittwoch, den 08. November um 20:15 Uhr in einer Doppelfolge bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.Über "Die Wollnys"Bei den Wollnys leben 15 Menschen unter einem Dach ihren ganz persönlichen Traum von einer Großfamilie. Es wird geliebt und diskutiert, man ist nicht immer einer Meinung, aber man versöhnt sich immer wieder. Vor allem für Familienoberhaupt Silvia Wollny ist das eine Herausforderung. Sie hält alles zusammen und ist und bleibt der Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz und durchlebt mit Harald, ihren Sprösslingen, deren Partnern sowie ihren Enkelkindern viele Höhen und Tiefen. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die täglichen Herausforderungen des Lebens gemeinsam.Pressekontakt:CharlotteTeigelkamp+49 (0)89 64185-6940Charlotte.Teigelkamp@RTL2.dekommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100913174