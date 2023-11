Aufbauend auf den hervorragenden Ergebnissen des 2. Quartals meldete Daimler Truck für das 3. Quartal mit einem Umsatzanstieg von 3% und einem Anstieg des bereinigten EBIT von 5% im Vergleich zum Vorjahr eher schwache Zahlen. Aufgrund eines leichten Absatzrückgangs, der vor allem auf Engpässe bei Zulieferern zurückzuführen ist, blieb das Ergebnis von Daimler Truck hinter den Markterwartungen zurück. Dennoch setzt das Unternehmen seinen Kurs auf nachhaltiges Wachstum und eine höhere, widerstandsfähigere Profitabilität fort. Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts stieg im Berichtsquartal um weitere 40 Basispunkte und erreichte 9,8%. Das Segment Trucks North America verzeichnete in den USA einen leichten Absatzrückgang, der hauptsächlich auf Lieferengpässe zurückzuführen ist. Trotz des rückläufigen Auftragseingangs hielt die DTG aufgrund der verbesserten Geschäftsentwicklung in den letzten Quartalen an ihrem Ausblick für das Geschäftsjahr 23 fest. Insgesamt bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr BUY-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 43,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





