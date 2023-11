Viromed Medical hat die exklusiven Vertriebsrechte für ein revolutionäres medizinisches Gerät namens plasma care, das kaltes atmosphärisches Plasma zur wirksamen Behandlung chronischer Wunden einsetzt, ohne menschliches Gewebe zu schädigen. Die Methode hat ihre Wirksamkeit in präklinischen und klinischen Studien bewiesen, und das Gerät hat das Potenzial, ein Blockbuster-Produkt auf dem Wundversorgungsmarkt zu werden. Viromed hat das Produkt 2022 in Deutschland auf den Markt gebracht, wo die Methode in den aktuellen Expertenleitlinien (S2k) für die Behandlung von Wunden empfohlen wird. Das Verfahren wurde eingeleitet, um den Weg für eine Kostenerstattung durch die Krankenkassen zu ebnen, was allein in der DACH-Region ein Umsatzpotenzial in dreistelliger Millionenhöhe eröffnet. Nach der geplanten Übernahme von terraplasma medical könnte durch den eingeleiteten internationalen Roll-out und weitere Anwendungsfälle (Ästhetik/Dermatologie) ein Jahresumsatz von über 1 Mrd. EUR erzielt werden. Der größte Teil davon werden margenstarke wiederkehrende Umsätze aus dem Razor-Blade-Modell sein, bei dem Einweg-Abstandshalter mit dem Gerät verwendet werden. Das Unternehmen ist erst kürzlich im Rahmen eines Reverse IPO an die Börse gegangen, und es gibt noch einige Transparenz- und Governance-Probleme, aber Investoren, die frühzeitig einsteigen, könnten erhebliche Gewinne erzielen. Die Analysten von AlsterResearch nehmen die Coverage der Viromed Medical AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 10,40 auf und sehen ein Aufwärtspotenzial von 288,1%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG





