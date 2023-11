Der britische Einzelhandelskonzern Marks & Spencer Group PLC (ISIN: GB0031274896) will erstmals nach vier Jahren wieder eine moderate Dividende an die Aktionäre ausschütten. Am 12. Januar 2024 soll eine Zwischendividende in Höhe von 1 Pence (ca 1,15 Eurocent) je Aktie ausbezahlt werden. Ex-Dividenden Tag ist der 16. November 2023. Zuvor wurde letztmals eine Zwischendividende über 3,9 Pence im Januar 2020 ...

