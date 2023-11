Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der im MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN DE0006095003/ WKN 609500, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) präsentiert im Vorwege der Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum 3. Quartal/der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023 den aktuellen Konsens der Analystenschätzungen zu den sechs wesentlichen Steuerungskriterien des Konzerns, den so genannten Key-Performance-Indikatoren (KPI), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

