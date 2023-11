Commerzbank hat im dritten Quartal beeindruckende Ergebnisse präsentiert. Umsatz und Ergebnis kletterten deutlich in die Höhe, da die Bank von den deutlich gestiegenen Zinsen profitierte. Der Ausblick ist positiv und kommt an der Börse gut an.Die Commerzbank konnte im dritten Quartal einen Gewinn von 684 Millionen Euro verzeichnen, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Ein Jahr zuvor stand lediglich ...

