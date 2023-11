Nach massiven Kursverlusten bei den Windaktien von Ørsted, Siemens Energy und Co scheint sich die Situation beim dänischen Windkraftanlagen-Hersteller Vestas zu verbessern. Dies belegen die am Mittwoch vorgelegten Unternehmenszahlen, hier die Details. Nach zahlreichen verlustreichen Quartalen schaffte es Vestas im dritten Quartal erstmals wieder einen operativen Gewinn auszuweisen. So verdienten die Dänen in diesem Zeitraum unter dem Strich 28 Millionen Euro nach einem Minus von 147 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...