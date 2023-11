Nach einem verhaltenen Beginn sorgten am Dienstag die sinkenden US-Anleiherenditen im weiteren Handelsverlauf für steigende Kurse an den US-Börsen. Der Dow Jones stieg um 0,17 % auf 34.152 Punkte und beendete damit den siebten Handelstag in Folge im Plus. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,28 % auf 4.378 Punkte zu, während der zinssensible Technologieindex Nasdaq 100 sich um 0,93 % auf 15.296 Punkte verbesserte. Bei den Einzelwerten stach die Aktie von Datadog mit einem Kursplus von 28,5 % hervor. Der Spezialist für cloudbasierte Software hatte gute Quartalszahlen und einen positiven Ausblick präsentiert. In den USA neigt die Berichtssaison langsam dem Ende zu. Heute legt unter anderem Disney seine Q4-Zahlen vor.



In Deutschland legen heute insgesamt acht Dax-Konzerne ihre Zahlenwerke vor, darunter Adidas, Münchener Rück, Eon, Bayer und die Deutsche Post. Der Bonner Logistikkonzern musste dabei wegen der sich abschwächenden Weltkonjunktur Rückgänge bei Umsatz und operativen Gewinn (Ebit) ausweisen. Der Vorstand kürzte deshalb die Prognose für das laufende Jahr und erwartet nur noch ein Ebit von maximal 6,6 Mrd. € (zuvor 7 Mrd. €). Der Dax setzte die laufende Konsolidierung fort und eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,38 % bei 15.093 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte der Dax aber wieder etwas zulegen.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion



