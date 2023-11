Mit einem Kursgewinn von über +10% ist die Auto1-Aktie (WKN: A2LQ88) am Mittwochmorgen klarer Spitzenreiter im deutschen Small Cap-Index SDAX. Damit kann Europas führender Online-Gebrauchtwagenhändler seine Erholung der letzten Tage fortsetzen. Läuft das Geschäft mit Autos wieder rund? Auto1 vorgestellt Die Auto1 Group SE ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit juristischem Sitz in München und Verwaltungssitz in Berlin. Sie betreibt nach eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...