Siemens Energy-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung

Wegen Problemen mit der Windanlagentochter Gamesa brach der Kurs der Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) bereits im Juni 2023 um 37 Prozent von 23 Euro auf 14,50 Euro ein. In weiterer Folge näherte sich der Aktienkurs bis Ende Oktober 2023 langsam aber sicher der Marke von 10 Euro an. Nach der Verlautbarung des Unternehmens, zwecks Stärkung der Siemens Energy-Bilanz mit Partnerbanken und der Bundesregierung in Gespräche eingetreten zu sein, brach der Aktienkurs am 26. Oktober 2023 um mehr als 30 Prozent auf bis zu 6,40 Euro ein. Danach erholte sich der Aktienkurs um 50 Prozent auf sein aktuelles Niveau bei 9,50 Euro.

Trotz der Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter bekräftigten die Experten von Goldman Sachs wegen der starken Gas- und Kraftwerkssparte des Konzerns mit einem Kursziel von 20,50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens Energy-Aktie. Für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft, die mit einer Fortsetzung der aktuellen Aufwärtsbewegung rechnen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 10 Euro, Bewertungstag 15.3.24, BV 1, ISIN: DE000DJ5LJM7, wurde beim Aktienkurs von 9,50 Euro mit 1,38 - 1,40 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat auf 11 Euro ansteigen, wo sie zuletzt am 24.10.23 notierte, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,13 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,46 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,46 Euro, BV 1, ISIN: DE000HS2UU42, wurde beim Aktienkurs von 9,50 Euro mit 1,08 - 1,10 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 10,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,04 Euro (+85 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,054 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,054 Euro, BV 1, ISIN: DE000UL9CR40, wurde beim Aktienkurs von 9,50 Euro mit 1,45 - 1,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 10,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,44 Euro (+65 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de