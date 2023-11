In Niedersachsens Finanzminister und Aufsichtsratschef Gerald Heere (Grüne) hat Nord/LB-Vorsteher Jörg Frischholz einen mächtigen Förderer, der ihm bei seiner umstrittenen Expansionsstrategie den Rücken freihält.Auch bei der Neubesetzung der beiden zum Jahresende vakant werdenden Vorstandsposten von CFO Olof Seidel und Christoph Schulz (Privatkunden) hat Heere dem Nord/LB-Chef offensichtlich alle Wünsche erfüllt. Spätestens zum 1.7.2024 sollen Christoph Auerbach (45) als COO und Jasper Hanebuth (45) als CFO ihre neuen Posten in Hannover antreten. Auerbach kommt ebenso wie Frischholz von der HVB/Unicredit, wo er seit 2020 als Head of People & Culture den Personalbereich leitet. Der künftige Nord/LB-CFO ...

