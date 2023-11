Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den zuletzt eher umsatzschwachen Monaten zeigt sich an der Börse Frankfurt eine spürbare Belegung des ETF-Handels, so die Deutsche Börse AG.Frank Mohr von der Société Générale berichte von einer "sehr aktiven Woche" mit deutlich erhöhten Umsätzen und einem klaren Käuferüberhang (über 60 Prozent). Im Bereich der Market Maker sei das Verhältnis zwischen Käufen und Verkäufen normalerweise ausgeglichen, weshalb er die aktuelle Lage auch als "außergewöhnlich" beschreibe. Ähnlich sehe es bei der Baader Bank aus, wo Holger Heinrich bei anziehenden Umsätzen sogar doppelt so viele Käufe wie Verkäufe verzeichne. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...