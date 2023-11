Daimler Truck konnte die Märkte mit den Zahlen für das dritte Quartal nicht überzeugen. Zwar sprach das Unternehmen über weiterhin gute Geschäfte und vermeldete trotz sinkender Absätze steigende Umsätze. Bei den Anlegern macht sich dennoch Skepsis breit und die Aktie reagierte mit deutlichen Verlusten. Um 4,6 Prozent ging es am Dienstag abwärts, womit die Aktie per Handelsschluss bei eher überschaubaren 28,28 Euro aufschlug.Anzeige:Zurückführen lässt sich die Enttäuschung der Aktionäre in erster Linie auf den ...

