Heute im gabb: Um 11:24 liegt der ATX TR mit -0.45 Prozent im Minus bei 6959 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 5.49% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +2.06% auf 27.8 Euro, dahinter Rosenbauer mit +1.66% auf 30.6 Euro und Pierer Mobility mit +1.09% auf 55.8 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15090 ( -0.46%, Ultimo 2022: 13923, 8.38% ytd). - Zahlen von FACC, Addiko, Knaus Tabbert, Evotec, News zu AT&S, Hypo OÖ, Research zu MM, Verbund, Andritz, etc.- Nachlese: Börsepeople Thinktank Österreich, Sigi Heinrich, Bernard Lagat, Ingrid Krawarik- Kurze zu Semperit, voestalpine- Unser Robot sagt: Warimpex, FACC, Pierer Mobility und weitere Aktien auffällig; Robert Machtlinger führt den 2. Tag in der GGC-Challenge- Ohne Geld ka Musi an den ...

