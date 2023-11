Der Energiekonzern E.on hat heute früh die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Zudem äußerte sich das Unternehmen pessimistisch für das vierte Quartal. Dies kam bei den Anlegern nicht gut an, die Aktie ist am Vormittag einer der größten Verlierer im DAX. Das müssen Anleger jetzt wissen.Im dritten Quartal konnte E.on das operative Ergebnis in beiden Segmenten - Energienetze und Kundenlösungen - weiter steigern. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...