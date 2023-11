Under Armour wird heute Mittag (12:55 Uhr MEZ) seine Bilanz für das abgelaufene Quartal vorlegen. Samir Boyardan von HeavytraderZ erklärt hier warum er denkt, dass die Under Armour-Aktie enorm viel Potential hat. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ein. Registriere ...