Pressemitteilung der ID Finance Investments, S.L.:

ID Finance Gruppe erzielt einen Umsatz von 132 Mio. € in den ersten neun Monaten nach rekordhohen Kreditvergaben von 282 Mio. €

- Die Vergabe neuer Kredite in Spanien und Mexiko erzielte ein Rekordhoch von 282 Mio. €, trotz des aktuell herausfordernden Umfelds mit hohen Zinsen. - Das Kreditgeschäft in Spanien bleibt die Hauptquelle der Rentabilität der Gruppe, mit einem Nettogewinn von 7,3 Millionen Euro in den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 und stärkt somit weiterhin die Kapitalposition des Geschäftsbereichs.

Die ID Finance Gruppe, ein führendes Fintech-Unternehmen in Spanien und Mexiko, hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Umsatz von 130 Millionen Euro gemeldet. Trotz des herausfordernden Umfelds steigender Zinssätze gelang es der Gruppe, einen Rekordwert an Verbraucherkrediten in Höhe von 282 Millionen Euro zu verzeichnen.

Spaniens finanzielle Stärke

Das Geschäft mit Verbraucherkrediten ...

