DJ EZB/Nagel: "Letzte Meile" vor Inflationziel ist die härteste

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten von Ratsmitglied Joachim Nagel ihren Kurs bei der Inflationsbekämpfung halten. "Angesichts der sichtbaren Konjunkturabschwächung könnte die 'letzte Meile', bevor wir unser Inflationsziel erreichen, die härteste sein", sagte der Bundesbankpräsident bei einer Rede in London. "In dieser Situation ist es hilfreich, sich an die Abfolge der geldpolitischen Übertragung zu erinnern."

Eine geldpolitische Straffung werde zunächst auf die Finanzierungsbedingungen im weiteren Sinne übertragen. Straffere Finanzierungsbedingungen bremsten dann die Realwirtschaft. "An diesem Punkt befinden wir uns derzeit", sagte Nagel. "Und mit einer weiteren zeitlichen Verzögerung übt die Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit Abwärtsdruck auf die Inflation aus. Die Geldpolitik hat bereits begonnen, die Inflation zu dämpfen. Und sie wird dies auch in den Jahren 2024 und 2025 tun."

Bei ihrer nächsten Sitzung im Dezember werde die EZB mehr harte Daten und vor allem neue Prognosen von Experten des Eurosystems haben. "Auf dieser Grundlage werden wir dann entscheiden, wie wir weiter vorgehen", sagte Nagel. "Wir werden den Kurs beibehalten. Ich bin fest davon überzeugt und persönlich verpflichtet: Das Eurosystem wird dafür sorgen, dass die Inflation zu unserem Ziel von 2 Prozent zurückkehrt. Wir werden Preisstabilität erreichen."

November 08, 2023 06:00 ET (11:00 GMT)

