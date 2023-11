Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4962/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #521 erzähle ich, warum der 30.11. heuer an der Börse wichtiger als das Jahresende ist und warum aktuell kein Nachschub für die Podcast-Roadshow in Deutschland geoutet wird. Weiters: Zahlen von FACC, Addiko, Semperit, voestalpine., News zu AT&S, Hypo OÖ, Research zu MM, Verbund, Andritz, etc.. Gestern lauschte ich Gregor Rosinger bei einem OSZE-Event und beim Buffet danach ging es um das Nach und Versiegen des Benkomats. - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", ...

