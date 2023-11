Das war so auch nicht unbedingt zu erwarten: Mit einem operativen EBIT von 4,26 Mio. Euro im dritten Quartal 2023 hat Masterflex doch tatsächlich das beste Zwischenergebnis in der Firmenhistorie erwirtschaftet. Dabei liegt die bisherige Rekordmarke für das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 4,13 Mio. Euro aus dem Auftaktviertel 2023 gar ... The post Masterflex: Rekordquartal hingelegt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...