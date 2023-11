Koenig & Bauer meldete vorübergehend schwache Q3-Ergebnisse aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und eines geringeren Beitrags des Spezialsegments. Das Unternehmen meldete einen Umsatzrückgang in allen Segmenten, wobei der Umsatz des SKB Segments im dritten Quartal 23 um 6,1% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 294,7 Mio. zurückging. Das EBIT verringerte sich um 69,4% gegenüber dem Vorjahr und belief sich im 3. Quartal 23 auf EUR 3,3 Mio., was vor allem auf höhere F&E-Aufwendungen, Servicekosten und Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Da der Auftragseingang leicht unter dem Branchendurchschnitt für Druckmaschinen lag, verringerte sich der Auftragseingang um 16,4% auf EUR 278,4 Mio., während das Book-to-Bill-Verhältnis trotz des höheren Umsatzes im Berichtszeitraum bei 0,9x lag. Zum Ende des 3. Quartals 23 belief sich der Auftragsbestand auf EUR 890,6 Mio., was einem Rückgang von 13,3% entspricht. Aufgrund der vorübergehend schwachen Entwicklung in Q3 erwartet das Management, dass das Geschäftsjahr 2023 schwächer ausfallen wird als bisher angenommen. Daher senkte es seinen Ausblick für die EBIT-Marge, bekräftigte aber seine mittelfristigen Ziele. Aufgrund der konservativeren mittelfristigen Margenerwartungen stufen die Analysten von AlsterResearch die Aktie erneut mit KAUFEN ein, senken aber ihr Kursziel auf EUR 20,00 von EUR 24,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Koenig%20&%20Bauer%20AG





