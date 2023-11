Der DAX hat sich seit Novemberstart etwas von den deutlichen Verlusten in den Vormonaten erholt. Ob das der Beginn der Jahresendrallye ist, verrät Thomas Gebert. Der Börsenexperte hat sich dafür die Entwicklung beim deutschen Leitindex über mehrere Jahrzehnte angeschaut. Bei der Beobachtung stellte Gebert fest, dass der DAX in den Wintermonaten stärker zulegt als im Sommer. Warum das so ist, was das für die Anleger bedeutet und ob die Kurse nun weiter steigen, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief. Mehr zum Börsendienst von Thomas Gebert erfahren Sie unter https://www.gebertbrief.de.