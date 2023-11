DJ MARKT USA/Wall Street kaum verändert erwartet

Die US-Börsen dürften am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich kaum verändert. Nach dem Anstieg der Kurse in den zurückliegenden Tagen müssten Anleger erst einmal die jüngsten geldpolitischen Signale einordnen, heißt es. In der vergangenen Woche hatten als taubenhaft interpretierte Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell und ein unerwartet schwacher Arbeitsmarktbericht Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen geweckt und damit die Aktienkurse nach oben getrieben. Andere Vertreter der Federal Reserve hatten mit dem Hinweis auf die hartnäckig hohe Inflation diese Erwartungen aber gedämpft.

Für Mittwoch sind weitere Auftritte von Fed-Chef Powell und anderen Notenbankvertretern angekündigt, die auf Informationen zum geldpolitischen Kurs abgeklopft werden dürften. Wichtige Konjunkturdaten sind derweil nicht angekündigt. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde.

Mit Enttäuschung wird der Ausblick von Ebay aufgenommen. Besonders die Erwartungen an das Weihnachtsgeschäft hätten nicht überzeugt, heißt es. Die Drittquartalszahlen fielen etwas besser aus als angenommen. Die Aktie fällt vorbörslich um 6,6 Prozent.

Gilead Sciences fallen um 1 Prozent und profitieren somit nicht von guten Geschäftszahlen. Der Pharmakonzern hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet und auch den Ausblick angehoben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

November 08, 2023 06:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.