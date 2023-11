Sixt mit Umsatzrekord

Werbung







Der familiengeführte Vermietungskonzern aus Pullach fährt erstmals in einem Quartal einen Umsatz über einer Milliarde Euro ein. Auch das EBT in Q3 2023 liegt mit 246,9 Millionen Euro knapp 70 % über dem Wert aus dem Rekordjahr 2019.



Das Unternehmen kann seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Mit 1,13 Milliarden Euro Umsatz liegt das dritte Quartal 13 % über dem Vorjahresquartal und markiert einen neuen Höchststand in der Konzerngeschichte. Besonders konnte der Mobilitätsdienstleister von einer hohen Reisenachfrage profitieren, dafür stand eine Rekordflotte von insgesamt 189.000 Fahrzeugen bereit. Der stärkste Wachstumszuwachs konnte in Deutschland verzeichnet werden, aber auch die anderen Segmente des Unternehmens konnten wachsen. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein EBT zwischen 460 und 500 Millionen Euro und ein Gesamtumsatz von 3,6 Milliarden Euro. Daneben weist Sixt auf den höheren Zinsaufwand durch die gestiegenen Zinsen hin, welcher 266 % gegenüber Vorjahr lag.



CFO Kai Andrejewski zeigt sich insgesamt zufrieden mit der Geschäftsentwicklung, besonders vor dem Hintergrund des makroökonomischen und politischen Marktumfeldes. Auch geht er zukünftig von einer hohen Flottenauslastung und einem anhaltend positiven Preisniveau aus.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:







Zu unserem Trendkompass







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC