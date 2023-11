Die zu Wochenbeginn eingeleitete Abwärtskorrektur der Ölpreise an den Börsen setzt sich fort und die Heizölpreise in der DACH-Region fallen neuerlich um rund einen Cent bzw. Rappen je Liter. Seit Wochenbeginn summieren sich die Abschläge nunmehr auf bis zu vier Cent in Deutschland und drei Cent bzw. Rappen je Liter in Österreich und der Schweiz. Heizölkunden mit Tankbedarf greifen die Kaufgelegenheit ...

